Boxe

Boxe : Un combat face à Tony Yoka ? La réponse de Raphaël Tronché !

Publié le 27 septembre 2020 à 10h35 par T.M.

Après la victoire de Tony Yoka contre Johann Duhaupas, Raphaël Tronché a tenu à répondre aux attaques du champion olympique. De quoi laisser envisager un futur combat entre les deux boxeurs ?

Cela faisait près d’un an que Tony Yoka n’était plus remonté sur un ring. Alors que tout le monde attendait avec impatience ce combat face à Johann Duhaupas, le champion olympique aura été expéditif. Dès le premier round, le boxeur de 28 ans a envoyé son adversaire au tapis. Suite à cette victoire, Yoka a confié vouloir désormais viser plus haut. Et si cela signifiait un combat face à Raphaël Tronché ? En effet, suite à ce combat Yoka-Duhaupas, Tronché a pris le micro pour venir défier le médaillé de Rio et régler ses comptes. Interrogé par L’Equipe sur un possible futur affrontement, il a répondu.

« Un Yoka-Tronché, ça doit se faire dans une grande salle »