Boxe : Les ambitions grandissantes de Tony Yoka !

Publié le 26 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction

De retour sur le ring un an après son dernier combat, Tony Yoka a été expéditif contre Johann Duhaupas. Le champion olympique à Rio se projette après sa victoire pour continuer de grimper dans la hiérarchie.

C'était la nuit des Yoka à Paris - La Défense Arena ! En début de soirée, Estelle Yoka Mossely s'est imposée face à Aurélie Froment. La septième victoire en autant de combats pour la détentrice de la ceinture IBO des poids légers. Un avant-goût du combat de Tony Yoka, point d'orgue de la soirée. Opposé à Johann Duhaupas, le champion olympique 2016 des super-lourds effectuait son retour. Un premier combat depuis la victoire à Nantes contre Michael Wallisch en septembre 2019.

« Je prends confiance en moi »