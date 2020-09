Omnisport

Boxe : Tyson Fury interpelle à nouveau Deontay Wilder !

Publié le 28 septembre 2020 à 23h35 par Th.B.

Alors que le combat entre Deontay Wilder et de Tyson Fury n’est toujours pas daté, The Gypsy King s’est joué du Bronze Bomber sur son compte Twitter.

Le troisième et dernier combat de la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder est programmé avec les possibles confrontations entre The Gypsy King et Anthony Joshua pour l’unification des ceintures chez les poids lourds. En marge du rematch avec The Bronze Bomber , Fury assurait qu’en cette période sanitaire délicate, les deux camps cherchaient une date et un lieu pour ce combat. « Nous travaillons tous en équipe pour trouver une date et un lieu. J'espère qu'ils permettront aux foules de revenir tôt ou tard. Nous travaillons tous pour atteindre cet objectif en ce moment ». Plus récemment, Tyson Fury a glissé un petit tacle à Deontay Wilder.

« Amène ton meilleur niveau cette fois mon gars »