Boxe : Tyson Fury confirme la tendance pour son combat contre Deontay Wilder !

Publié le 24 septembre 2020 à 14h35 par B.C.

Ce jeudi, Frank Warren a affiché le souhait de relocaliser le combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury s'il était impossible d'accueillir du public à Las Vegas. Une version confirmée par le Gyspy King.

Après de longs mois sans combats, la fin de l'année s'annonce mouvementée. Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouveront notamment le 19 décembre à Las Vegas pour le dernier acte de leur trilogie. Le Gypsy King l'avait emporté en début d'année, et l'Américain compte bien récupérer la ceinture WBC des poids lourds. Interrogé sur ce choc, Frank Warren a exclu la possibilité de voir une telle rencontre organisée à huis clos, ce qui pourrait causer sa relocalisation : « L'absence de la foule ? Pas pour un combat de cette ampleur. Wilder/Fury a été le combat le plus rentable jamais organisé à Vegas. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre ces gains. C'est une énorme somme d'argent. Nous en avons besoin. Nous pouvons aussi imaginer un scénario dans lequel un territoire paie une taxe de site énorme afin de l'utiliser, et nous l'utiliserions pour promouvoir leur pays. Nous examinons ces situations ». Et Tyson Fury semble d'accord avec son promoteur.

« Nous travaillons pour trouver une date et un lieu »