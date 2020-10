Boxe

Boxe : Quand Bellew recadre Tyson Fury et Deontay Wilder !

Publié le 10 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2020 à 14h37

Tony Bellew, n’a pas fait dans la demi-mesure pour recadrer Tyson Fury et pour démonter Deontay Wilder.

Tony Bellew n’a pas fait dans la demie mesure. Le boxeur britannique revenu sur les propos que Tyson Fury avait tenus pour rabaisser Anthony Joshua : « Je pense qu’il n’y a que moi et Wilder qui peuvent battre facilement tous les autres. Et je mettrais Oleksandr Usyk, le gaucher aux pieds virevoltants, avec nous. Mais pas Joshua. Je l’ai dit plein de fois, tous ces autres poids lourd peuvent se battent entre eux, je les ai vu ». Bellew, fort de ses 34 combats pour 30 victoires dont 20 par KO chez les poids mi-lourds, puis lourds, a recardé Tyson Fury. « C’est ridicule, il dit des absurdités ! », a-t-il glissé à TalkSPORT , tout en en profitant pour démonter Deontay Wilder.

« On sait tous que Deontay Wilder est un abruti de poney ! »