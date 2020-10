Omnisport

Claude Berrard : «Bpifrance est un vrai booster pour le Stade Poitevin Volley Beach»

Publié le 16 octobre 2020 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 16 octobre 2020 à 19h18

Fraîchement vainqueur de la Coupe de France, le Stade Poitevin Volley Beach renouvelle son partenariat avec Bpifrance. Un vrai plus pour l’un des grands outsiders de cette saison de Ligue A.

C’est une saison 2020-2021 qui commence idéalement pour le Stade Poitevin Volley Beach. Après avoir remporté la Coupe de France (dans des conditions un peu spéciales, le Tours Volley Ball ne s’étant pas présenté pour la finale), les hommes de Brice Donat ont remporté leurs deux premiers matchs face à Ajaccio et Sète (2-3 et 3-2). La rencontre de ce vendredi, contre Chaumont, est un premier test pour les Poitevins. Son président, Claude Berrard, en a pleinement conscience : « On s’aperçoit que, finalement, ce championnat va être très équilibré. C’est très difficile de prévoir le scénario de cette saison, toutes les équipes se valent à une ou deux près. Pour nous, le mois qui arrive va être révélateur car on joue Chaumont, Tours et Montpellier, trois gros morceaux ». Avant cela, le club de la Vienne a ajouté une bonne nouvelle de plus dans son excellente dynamique du moment, avec le renouvellement du partenariat avec Bpifrance.

« On s’est adapté, on s’est réinventé »

Avant la rencontre contre Chaumont, le Stade Poitevin et Bpifrance ont renouvelé leurs vœux et leur confiance mutuelle. Patrice Bégay, Directeur Exécutif et Communication Bpifrance, n’a pas manqué de rappeler les raisons de ce choix : « Le Stade Poitevin Volley Beach est un club que nous soutenons depuis deux ans. Il fait rayonner la marque Bpifrance sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Car nous avons la conviction que les énergies créatrices sont en région, dans nos territoires. Depuis le mois de mars, nous vivons une situation inédite mais nous n’avons jamais rien lâché. On s’est adapté, on s’est réinventé. Nous avons lancé la grande tournée de l’optimisme, du renouveau, avec le Big Tour, un succès énorme, avec plus de 19 millions de participants sur site et sur le digital. Notre autre grande réussite de 2020, c’est BIG, le plus grand rendez-vous des entrepreneurs d’Europe. 16 000 rendez-vous business sur la journée, le climat au centre de toutes les préoccupations, le digital, la relocalisation, l’Industrie 4.0, la France unie, engagée et solidaire. Tout ce qu’incarne Claude Berrard, cet homme de cœur, cet entrepreneur invétéré, qui fait un travail incroyable pour porter haut et loin les couleurs de son club et de sa région. Claude est un homme qui a également su, sans faiblir et en pleine crise du covid, assumer sa fonction de président de club et de médecin. Je lui tire, très sincèrement, mon chapeau ».

« Dans ces temps un peu troublés, ça fait du bien d’avoir Bpifrance ! »