Boxe : Tyson Fury reçoit une proposition de combat inattendue !

Publié le 16 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que tout les observateurs de la boxe se demandent si le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder pourra avoir lieu avant la fin de l’année, Michael Hunter s’est dit prêt à remplacer le Bronze Bomber gratuitement.

Qui combattra Tyson Fury ? Les paris sont lancés. Si, initialement, Tyson Fury devait être opposé à Deontay Wilder pour un match 3, en 2020. Le Gipsy King a déclaré que Wilder voudrait repousser le combat à 2021. Seulement, Tyson Fury veut combattre maintenant. « Je m’entraîne. Je suis prêt. Quand ils ont essayé de déplacer le rendez-vous du 19 décembre (prévu contre Deontay Wilder) à l’année prochaine, je me suis dit que c’était assez » a-t-il déclaré sur Twitter . Si Willin, Rivas ou McIntayre ont déjà postulé pour remplacer Wilder, Michael Hunter s’est, lui, offert gratuitement.

« J’affronterais Tyson Fury pour absolument rien »