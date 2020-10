Boxe

Boxe : Tyson Fury annonce la couleur pour la fin de l'année !

Publié le 12 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Même si plusieurs rumeurs ont récemment annoncé que le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder pourrait être annulé ou repoussé, Tyson Fury a, lui, affirmé qu’il combattrait en 2020, peu importe contre qui.

Le troisième combat entre les deux poids lourds, Tyson Fury et Deontay Wilder, aura-t-il lieu en 2020 ? Récemment, le clan Fury aurait eu écho que le Bronze Bomber ne pourrait pas combattre en décembre. Des rumeurs qui ont un temps été repoussées par le clan Wilder, mais qui ont récemment refait surface. Peu importe. Wilder ou pas, Tyson Fury s’est dit prêt pour un nouveau combat avant la nouvelle année. Le Gypsy King pourrait se tourner vers un autre adversaire si Deontay Wilder n’était pas disponible.

« Je m’entraîne. Je suis prêt »