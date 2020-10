Boxe

Boxe : Ça se bouscule pour affronter Tyson Fury en décembre !

Publié le 14 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que des rumeurs annonceraient que le match 3 entre Tyson Fury et Deontay Wilder, prévu en décembre, pourrait ne pas se tenir à cause du retrait de Wilder, plusieurs candidats sont déjà prêt à combattre Fury à sa place.

Le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder pourrait ne pas se faire. Wilder aurait demander à le repousser en 2021, selon les dires du Gipsy King sur Twitter . Mais Tyson Fury l’a dit, il combattra cette année, quoi qu'il arrive. « Je m’entraîne. Je suis prêt. Quand ils ont essayé de déplacer le rendez-vous du 19 décembre (prévu contre Deontay Wilder) à l’année prochaine, je me suis dit que c’était assez ». Plusieurs prétendants se seraient déjà manifestés pour remplacer Deontay Wilder au pied levé.

Otto Willin et Oscar Rivas à l’affût…