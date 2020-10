Omnisport

Boxe : Après Wilder et Joshua, Tyson Fury se fait interpeller pour un autre choc XXL !

Publié le 15 octobre 2020 à 23h35 par B.C.

Alors que le troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury est aujourd'hui incertain, le Gypsy King s'est de nouveau fait interpeller par Drew McIntyre, champion du monde de la WWE, qui se dit prêt à l'affronter dans un combat de catch.

Le calendrier de Tyson Fury est aujourd'hui très incertain. Alors qu'il devait affronter Deontay Wilder pour la troisième fois à la fin de l'année, le combat tant attendu pourrait ne pas avoir lieu. Le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds pourrait donc affronter un autre adversaire dans les prochains mois ou faire l'impasse sur son retour sur les rings cette année en attendant de se mesurer à Anthony Joshua en 2021. Mais un autre défi pour le moins inattendu est dans l'air du temps pour Tyson Fury. Le Britannique s'est essayé au catch il y a maintenant un an et n'a jamais caché son souhait de réitérer l'expérience. D'ailleurs, Fury a déjà identifié sa cible puisqu'il a interpellé à plusieurs reprises ces derniers mois le champion du monde de la WWE, Drew McIntyre. « Battons-nous ! Allons-y, avant Wilder, ou après, ou avant le combat contre AJ », lançait-il en septembre dernier. Un combat que l'Ecossais Drew McIntyre compte bien disputer prochainement.

« Tyson Fury est obsédé par Drew McIntyre et je suis très heureux de faire en sorte que cela se produise »