Boxe : Poirier, Pacquiao… Conor McGregor annonce ses futurs combats !

Publié le 16 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Une nouvelle fois, Conor McGregor est bien de retour à la compétition. L’Irlandais a officiellement annoncé la date de son prochain combat. Il en a aussi profité pour se projeter sur ces futurs adversaires.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Le Roi du MMA, Conor McGregor revient sur les rings ! L’Irlandais n’en fini plus de sortir de sa retraite. Après 2016 et 2019, c’est donc la troisième fois de sa carrière que Conor McGregor renfile les gants de boxe. Conor McGregor avait déjà montré ses envies de défier Dustin Poirier pour la bonne cause, au profit de l'association Good Fight Foundation . Le combat serait aussi être l’occasion pour les deux hommes de s’affronter à nouveau pour un titre chez les poids plumes. Manny Pacquiao pourrait, ensuite, se mettre sur la route de Conor McGregor.

« Je serai prêt le 23 janvier. Puis ce sera au tour de Many »