Formule 1 : Fernando Alonso déclare sa flamme à Renault !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après trois ans sans conduire de Formule 1, Fernando Alonso retrouvera un baquet de F1 avec Renault en 2021. En attendant, le champion espagnol observe d’un bon oeil l’évolution des voitures de la marque française.

Il ne lui reste plus que six Grand Prix à attendre. La saison prochaine, Fernando Alonso sera de nouveau au volant d’une monoplace en Formule 1. Le pilote espagnol fera équipe avec le français, Esteban Ocon, chez Renault. En attendant, cette saison, c’est Daniel Ricciardo qui conduit toujours l’autre Formule 1 de l’écurie française. Même s’il partira chez McLaren l’année prochaine, le pilote Australien vient de monter sur le podium en Allemagne, lors du Grand Prix de Nürburgring. Une performance que n’a pas tarder de féliciter Fernando Alonso.

« Nous devons maintenir cette dynamique l'année prochaine »