Omnisport - Rugby

Rugby : Les confidences du coach du Racing 92 après la défaite en Champions Cup !

Publié le 17 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Le Racing 92 aura lutté jusqu’au bout, mais s'est finalement incliné en finale de Champions Cup contre Exeter. L’entraîneur des Ciels et Blancs, Laurent Travers, n’a pu cacher sa frustration.

Quatre points. C’est tout ce qu’il aura manqué au Racing 92 pour l’emporter en finale de Champions Cup, ce samedi, contre Exeter (31-27). Hélas, la défaite est là. Après 2016 et 2019, les Franciliens ont enregistré leur troisième défaite en finale de Champions Cup en 5 ans. Avec 4 essais de chaque côté, la rencontre a été prolifique et d’un très haut niveau. Malgré les occasions dans les ultimes minutes de jeu, les coéquipiers de Henri Chavancy n’ont pas réussi à prendre la tête. Tout ceci sous le regard incrédule de l’entraîneur du Racing 92, Laurent Travers.

« J’espère que la quatrième sera la bonne »