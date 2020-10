Rugby

Rugby : Les regrets du Racing après la finale de Champions Cup !

Publié le 17 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Le Racing 92 n'a pas soulevé son premier trophée de Champions Cup. Les Franciliens se sont inclinés d’un rien contre les Anglais d’Exeter (31-27) et peuvent nourrir des regrets.

Jamais deux sans trois. Malheureusement, le Racing 92 est encore une fois passé à côté du titre en Champions Cup. Opposé à Exeter, le Racing 92 a d’abord bu la tasse avant de refaire surface et de rattraper, petit à petit, son retard. Les Franciliens ont même eux la balle de match en toute fin de rencontre, mais sont venus échouer à un mettre de l’en-but d’Exeter. Après 2016 et 2018, le Racing 92 s’incline, de nouveau, de peu en finale de Champions Cup. Cette défaite laisse forcément aux joueurs de Laurent Travers un goût amer.

« C’est dur, car on travaille pour ces moments toute une vie »