Boxe : Anthony Joshua pense que Wilder a un plan contre Fury !

Publié le 20 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Deontay Wilder et Tyson Fury devraient disputer un troisième combat en décembre. Tyson Fury veut combattre cette année mais il explique que Wilder voudrait maintenant reporter. Pourquoi Wilder ne répond-t-il pas ? Anthony Joshua aurait peut-être la réponse.

Y aura-t-il un combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder en 2020 ? C’est la question que tous les observateurs de boxe se posent. Le combat entre le Gipsy King et le Bronze Bomber devrait se tenir le 19 décembre. Mais, selon les dires de Tyson Fury, Wilder ne voudrait plus l’affronter en 2020. Mais le Tyson Fury est prêt. Il combattra quoiqu’il arrive. Les prétendants pour croiser les gants avec le Gipsy King se bousculent déjà au portillon (Willin, Rivas, McIntayre, Hunter). Mais une question se pose. Pourquoi Deontay Wilder n’annonce-t-il pas s’il combattra bien en 2020 ?

Deontay Wilder, héro ou zéro ?