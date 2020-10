Omnisport - Cyclisme

Cyclisme : Le discours poignant du motard sur la chute d'Alaphilippe !

Publié le 19 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe était bien parti pour avoir une chance de remporter son premier Tour des Flandres, mais une moto mal placée l’a envoyé à terre et l’a contraint à l’abandon. Pour la première fois, le motard témoigne.

C’est l’image de ce dimanche. Julian Alaphilippe allongé au sol, hurlant de douleur. Quelques secondes auparavant, le champion du Monde français était parti pour jouer la gagne sur son premier Tour des Flandres. Julian Alaphilippe s’était échappé en compagnie du futur vainqueur, Mathieu Van Der Poel, et de Wout Van Aert. Mais tout s’est brisé en une fraction de seconde lorsque le français a percuté violemment cette moto de l’organisation, quasiment arrêtée. Le motard de 64 ans s’est dit profondément attristé de cet événement et envisagerait le pire.

« J’ai été fort affecté par cette chute, j’envisage d’arrêter »