Cyclisme

Cyclisme : La chute d'Alaphilippe fait beaucoup parler !

Publié le 19 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Pour la première fois sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe était en position favorable pour jouer la gagne. Mais une moto l’a envoyer à terre et à causé son abandon. Le patron de son équipe s’est dit révolté.

Il était encore à l’attaque, mais, cette fois, une moto a tout gâché. Julian Alaphilippe disputait, ce dimanche, son premier Tour des Flandres. Pour sa dernière course de la saison, le nouveau champion du monde était favori pour enlever ce Monument du cyclisme. Mais, alors que le français avait, une nouvelle fois, décanté la course pour s’échapper avec Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, il s’est retrouvé à terre en une fraction de seconde. La faute à une moto de l'organisation arrêtée sur le bas-côté. Julian Alaphilippe a été contraint d'abandonner la course et souffre d’une double fracture au poignet droit.

« Ces motos n'avaient rien à faire là »