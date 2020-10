Cyclisme

Cyclisme : L'émotion de Romain Bardet avant sa dernière avec Ag2r La Mondiale !

Publié le 18 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Pour son premier Tour des Flandres, Romain Bardet fera ses adieux à Ag2r La Mondiale. Avant cette dernière course sous les couleurs ciel et terre, le Français partage ses sentiments.

Jour de première pour le cyclisme français. A l'image de Julian Alaphilippe, Romain Bardet découvre le Tour des Flandres dimanche. Mais si son compatriote peut viser la victoire, le grimpeur vient dans l'optique d'aider son équipe. Pour une bonne raison : c'est la dernière de Romain Bardet avec Ag2r La Mondiale. Le Brivadois avait fini sa formation dans l'équipe réserve d'Ag2r, Chambéry Cyclisme, avant d'être lancé chez les professionnels en 2010. Bardet a passé toute sa carrière dans la formation de Vincent Lavenu. Avec les ciel et terre, Romain Bardet s'est notamment illustré sur le Tour de France avec deux podiums au général, trois victoires d'étapes et un maillot à pois. Mais l'année prochaine, le Français rejoindra la Team Sunweb. Ce Tour des Flandres représente donc une occasion de se muer en équipier et de remercier son équipe sur la route.

«Je suis rentré chez Ag2r comme adolescent, j'en ressors en tant qu'homme »