Cyclisme

Cyclisme : Peter Sagan s'enflamme après sa victoire sur le Giro !

Publié le 13 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Au terme d’une longue échappée entre Lanciano et Tortoreto (179 km), Peter Sagan s’est adjugé sa première étape sur le Tour d’Italie. Le Slovaque entre dans le cercle très fermé des vainqueurs d’étapes sur les trois Grands Tours.

Peter Sagan sait décidément tout faire. Pour une fois, le coureur de Bora-Hansgrohe n’a pas décidé d’attendre le sprint final pour faire parler sa pointe de vitesse et glaner la victoire. Lors de cette 10e étape du Tour d’Italie, le parcours ne se prêtait pas à un sprint massif alors Peter Sagan a fait le choix de partir en échappée. Bien lui en a pris puisque l’ancien champion du monde a été le dernier à résister au retour du groupe des favoris pour s’imposer en solitaire à Tortoreto. Avec 12 victoires sur le Tour de France, 4 sur le Tour d’Espagne, et désormais 1 sur le Tour d’Italie, le Slovaque entre dans le cercle très fermé des vainqueurs d’étape sur les trois Grands Tours.

« Je me suis dit que tout allait comme sur des roulettes »