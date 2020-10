Cyclisme

Cyclisme : Le patron de Thibaut Pinot fait une annonce sur son retour !

Publié le 9 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après un Tour de France 2020 frustrant suite à une chute lors de l’étape inaugurale, Thibault Pinot a disparu des radars pour se soigner. Néanmoins, le Français pourrait prochainement faire son retour, visant notamment la Vuelta.

Enfin des nouvelles de Thibault Pinot ! Après sa chute lors de la première étape à Nice, qui a mis entre parenthèse ses perspectives de victoire sur le Tour de France, le coureur français a connu une Grande Boucle discrète, achevée dans les bas-fonds du classement général. Depuis, le leader de la Groupama-FDJ s’est mis en retrait pour se ressourcer, soigner son dos meurtri et revenir plus fort. Évidemment pas sur le Giro, où son coéquipier Arnaud Démare flambe, mais plutôt sur le Tour d’Espagne.

Pinot prêt pour la Vuelta ?