Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe revient sur sa mésaventure à Liège-Bastogne-Liège !

Publié le 7 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Julian Alaphilippe avait quasiment course gagnée sur Liègne-Bastogne-Liège, le champion du monde a totalement raté son sprint, commettant plusieurs erreurs. Une page que le Français souhaite désormais tourner.

Sacré champion du monde, Julian Alaphilippe avait fait l’impasse sur La Fléche Wallone. C’est finalement à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège, dimanche dernier, que le Français a étrenner pour la première fois son maillot arc-en-ciel. Surveillé de très près sur cette course dont il était le grand favori, Alaphilippe est toutefois passé très proche de la victoire. En effet, dans les derniers kilomètres, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a réussi à arriver au sprint dans un petit groupe avec notamment Primoz Roglic ou encore Marc Hirschi. Et alors que Julian Alaphilippe était le plus fort de ce groupe, il a finalement levé les bras trop tôt, voyant le deuxième du dernier Tour de France le devancer sur la ligne. Finalement, le champion du monde a fini par être déclassé pour avoir fait une vague dans le sprint final. Deux erreurs bêtes qui lui ont coûté la victoire.

« Je retiendrai la leçon »