Cyclisme

Cyclisme : Voeckler se prononce sur l’état de Julian Alaphilippe !

Publié le 4 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe va porter pour la première fois son maillot de champion du monde à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège. Un retour à la compétition sur lequel s’est prononcé Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France.

Julian Alaphilippe y est enfin arrivé. Après avoir connu plusieurs échecs, le Français a réalisé son rêve en étant enfin sacré champion du monde. Désormais, le coureur de la Deceuninck-Quick Step peut fièrement arborer son maillot arc-en-ciel et on le verra d’ailleurs pour la première fois en action ce dimanche, à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège. Alors qu’Alaphilippe avait décidé de faire l’impasse sur La Flèche Wallone après son exploit à Imola, il remonte donc sur le vélo ce dimanche pour cette Classique. Sera-t-il transcendé par son titre de champion du monde ? Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, explique que cela est une possibilité.

« Ça peut être tout ou rien »