Cyclisme : La vive émotion de Julian Alaphilippe après son sacre mondial !

Publié le 27 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Favori annoncé de la course en ligne de ces Mondiaux, Julian Alaphilippe a parfaitement assumé son statut. Le coureur français est devenu champion du monde ce dimanche. Un grand moment pour lui.

23 ans que la France attendait ça ! Depuis la victoire de Laurent Brochard à San Sebastian en 1997, aucun bleu n'était parvenu à monter sur la plus haute marche du podium des championnats du monde. Après avoir tourné autour sur les dernières éditions, Julian Alaphilippe a finalement mis un terme à cette série ce dimanche. Sur le circuit d'Imola, les puncheurs étaient attendus. La bataille a bien eu lieu. Et à ce petit jeu-là, le Français a pris le meilleur sur ses adversaires, comme Wout Van Aert et Marc Hirschi qui complètent le podium, grâce à son attaque dans l'ultime bosse.

« C'était le rêve de ma carrière »