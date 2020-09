Cyclisme

Cyclisme : Tadej Pogacar répond aux rumeurs de dopage !

Publié le 21 septembre 2020 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, à 21 ans, Tadej Pogacar a donc remporté le Tour de France. Un sacré toutefois marqué par les suspicions de dopage par certains. De quoi faire réagir le Slovène.

On attendait un Slovène sur la plus haute marché de podium des Champs-Elysées, mais pas forcément Tadej Pogacar. Pendant tout le Tour de France, c’est la Jumbo-Visma de Primoz Roglic qui a dominé. Et alors que la victoire tendait les bras à ce dernier, il a finalement craqué lors de l’avant-dernière étape et le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles. Incroyable sur cette épreuve en solitaire, Pogacar a donc récupéré le maillot jaune, devant par conséquent, à 21 ans, le plus jeune vainqueur de la Grande Boule de l’après-guerre. Un exploit pour le coureur de l’équipe UAE qui fait toutefois naitre certains doutes chez certains. Alors que les suspicions de dopage n’ont pas mis longtemps à apparaitre, Tadej Pogacar a tenu à répondre.

« Cela me désole que les gens doutent de mes performances »