Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La cruelle confidence de Thibaut Pinot !

Publié le 14 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après son terrible abandon l'an dernier, Thibaut Pinot est revenu sur le Tour de France pour prendre sa revanche. Marqué par les chutes, le leader de Groupama-FDJ a perdu toutes ses chances. Le Français revient sur ses semaines difficiles.

Cette deuxième journée de repos, Thibaut Pinot l'imaginait bien différente. Venu sur le Tour pour la victoire finale, le coureur français a connu une nouvelle désillusion. Victime d'une chute, le physique du leader de Groupama-FDJ l'a trahi. Dès la première étape de montagne, dès le Port de Balès, le premier col hors catégorie de cette Grande Boucle. Le cycliste de 30 ans a perdu plus de minutes, abandonnant tout espoir au général.

« Je n'ai pris aucun kilomètre de plaisir »