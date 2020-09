Cyclisme

Cyclisme : Bardet, Pinot... Voeckler fait le point pour les Mondiaux !

Publié le 13 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Juste après le Tour de France auront lieu les championnats du monde de cyclisme. Face aux difficultés des coureurs français, Thomas Voeckler fait le point à deux semaines des mondiaux.

La saison de cyclisme a été totalement chamboulée par le coronavirus. Le Tour de France a été déplacé en septembre avec les championnats du monde dans la foulée. D'ailleurs, le lieu des Mondiaux a aussi changé. La Suisse s'est retirée et s'est finalement Imola qui accueillera les courses pour s'offrir le maillot arc-en-ciel. Un parcours modifié correspondant plutôt au puncheur et donc à Julian Alaphilippe. Mais pour les Français, les événements successifs de ce Tour de France ont modifié les plans. Romain Bardet a dû abandonner, Thibaut Pinot a connu une défaillance et Julian Alaphilippe est moins dominateur qu'à l'accoutumée.

Voeckler passe les troupes en revue