Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les regrets de Romain Bardet après son abandon...

Publié le 12 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Nouvelle étape difficile pour le cyclisme français. Après la défaillance de Thibaut Pinot, Guillaume Martin et Romain Bardet sont sortis du top 10 après la 13e étape. Pire, Romain Bardet a été contraint a l'abandon.

Sur ses terres, Romain Bardet était cité parmi les favoris de cette 13e étape du Tour de France entre Châtel-Guyon et Puy-Mary. Quatrième du général au départ, le leader d'AG2R la Mondiale était en bonne forme sur cette Grande Boucle. Mais une mauvaise chute a tout changé. En difficulté, le Français a concédé 2'30'' au maillot jaune Primoz Roglic. Une étape terminée à force de courage puisqu'une commotion cérébrale a été diagnostiquée à Romain Bardet.

« Je ne suis pas en mesure de poursuivre la route »