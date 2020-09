Cyclisme

Cyclisme : Des entrepreneurs à l’attaque du Mont Ventoux !

Publié le 11 septembre 2020 à 16h50 par La rédaction

Sous l’impulsion de Sport & Business Limitless, un groupe de 30 entrepreneurs va partir à l’ascension du Mont Ventoux, ce samedi. Une expérience inédite, hors du commun, qui permet à des passionnés de relever un défi mythique.