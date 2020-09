Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe annonce la couleur pour la suite !

Publié le 7 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France à Nice, Julian Alaphilippe a tiré un trait sur le classement général et espère désormais briller dans les Alpes.

La première semaine du Tour de France a pris fin et a été riche en enseignements. Les favoris comme Primoz Roglic et Egan Bernal ont confirmé leur statut, tandis que Thibaut Pinot, souffrant du dos, a vécu un calvaire notamment lors de la 8 ème étape. Quant à Julian Alaphilippe, il a porté le maillot jaune et remporté la deuxième étape à Nice. Mais le coureur de 28 ans n’avait pas les jambes pour rester avec les favoris dans les Pyrénées et pointe désormais à la 38 ème à plus de 40 minutes du leader. Désormais, Julian Alaphilippe souhaite remporter des étapes, et notamment dans les Alpes.

« Les étapes dans les Alpes seront les meilleures pour moi »