Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le manager d'Alaphilippe amer après la perte du maillot jaune

Publié le 3 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

A cause d'un bidon pris à 17 kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune. Erreur d'inattention ou faute grave de son équipe, la conséquence est terrible.

Julian Alaphilippe pensait passer une journée tranquille. Pas d'attaque, pas d'échappée et un rythme calme jusqu'au sprint final : une étape reposante. Mais une erreur à 17 kilomètres de l'arrivée a tout changé. Le coureur de la Deceuninck – Quick Step a récupéré un bidon, interdit dans les 20 derniers kilomètres. Pénalisé de 20 secondes, le Français se retrouve désormais 16e au général. « Ils auraient pu donner une amende mais non, ils ont appliqué le règlement à la lettre. Si vous perdez le maillot jaune à cause d'une chute, d'une maladie ou d'une défaillance, vous pouvez l'accepter. Mais là, c'est dur à accepter » , regrette Patrick Lefevere, le manager de l'équipe belge.

A qui la faute ?