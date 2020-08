Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe se projette sur la suite après sa victoire !

Publié le 31 août 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 11h39

Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France, Julian Alaphilippe était aux anges après avoir endossé le maillot jaune de leader.

« On a une équipe très forte et l’objectif majeur de l’équipe sera de remporter des étapes (...) C’est une nouvelle année, ce sera difficile de reproduire ce que j’ai fait l’année dernière, mais en tout cas j’ai la même motivation, la même rage » déclarait Julian Alaphilippe avant le départ du Tour de France. Mission réussie pour le coureur de la Deceuninck-Quick Step qui a remporté au sprint la deuxième étape de la course cycliste. Julian Alaphilippe a par la même occasion endossé le maillot jaune de leader.

« Ce sera que du bonus »