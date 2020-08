Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot fait passer un message fort avant le Tour de France !

Publié le 24 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 24 août 2020 à 19h39

Désigné comme l’un des favoris pour le Tour de France, Thibaut Pinot sait qu’il sera attendu au tournant et à cette occasion, il a fait passer un message fort sur la pression qui va l’entourer.

Deuxième au Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot s’est rassuré sur son état de forme avant d’aborder le Tour de France sous le rôle de favori aux côtés d’Egan Bernal et de Primoz Roglic. Même si le coureur de la FDJ a reconnu que ces deux derniers étaient les favoris pour l'édition 2020 de la Grande Boucle, il n’en reste pas moins un nom important qu’il faudra surveiller lors des trois semaines de course. Proche de remporter le Tour de France l’année dernière avant son abandon à deux journées des Champs-Élysées, Thibaut Pinot se veut revanchard et ressent la pression populaire française qui l’entoure. Une pression qui ne fait pas peur au coureur de la FDJ qui affiche son état d’esprit avant le départ à Nice le 29 août…

« Je n’ai plus peur de l’échec »