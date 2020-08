Cyclisme

Cyclisme : Christopher Froome explique son absence au Tour de France !

Publié le 19 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Non sélectionné pour le Tour de France, Christopher Froome ne pourra pas prétendre à un cinquième sacre de la Grande Boucle. Un choix que le coureur britannique a tenu à expliquer.

La liste d’Ineos pour le Tour de France était attendue et elle a réservé de nombreuses surprises. Équipe qui prétend à la victoire finale avec les Jumbo-Visma, la composition de l’équipe d’Ineos a créé de nombreuses réactions au sein des observateurs du vélo. Les deux grosses informations à retenir de cette liste sont les absences de Christopher Froome et de Geraint Thomas qui ne seront pas au Tour de France qui s’élancera à Nice le 29 août. Froome n’a pas récupéré à 100 % de sa grosse chute de l’année dernière et Geraint Thomas a confirmé sa mauvaise forme au Critérium du Dauphiné. Interrogé sur cette décision, Christopher Froome a tenu à expliquer les raisons de son absence pour le Tour de France 2020…

« Je ne pourrais pas apporter ce qui est nécessaire lors du Tour de France »