Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Geraint Thomas après l’abandon d’Egan Bernal !

Publié le 15 août 2020 à 13h35 par T.M.

Touché au dos, Egan Bernal a abandonné le Critérium du Dauphiné. Forcément, cela est inquiétant à 2 semaines du Tour de France. Geraint Thomas a fait le point.

Les grands noms du peloton se jaugent actuellement sur le Critérium du Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France. Alors que Primoz Roglic impressionne, Egan Bernal est lui apparu en retrait lors des dernières étapes. Et pour le Colombien, la course va d’ailleurs s’arrêter là. En effet, alors qu’il ressentirait des douleurs au dos, le dernier vainqueur de la Grande Boucle ne s’est présenté ce samedi matin au départ de l’étape du Dauphiné. Un abandon qui suscite forcément les interrogations et les craintes à 2 semaines du départ du Tour de France. Bernal sera-t-il à 100% à Nice ?

« Il vaut mieux être prudent »