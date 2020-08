Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet justifie son choix pour son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 11h35 par T.M.

La saison prochaine, Romain Bardet quittera AG2R-La Mondiale pour rejoindre Sunweb. Un choix sur lequel est revenu le Français.

Alors que la saison de cyclisme est encore loin d’être terminée, les premiers mouvements pour 2021 ont déjà eu lieu. Si le peloton a notamment été secoué par le future arrivée de Chris Froome chez Israël Start-Up Nation, d’autres grands noms ont également choisi de se lancer un nouveau défi. C’est notamment le cas de Romain Bardet. Figure actuelle de l’équipe AG2R-La Mondiale, le Français fera ses valises à l’issue de la saison pour rejoindre Sunweb où il espère viser plus haut. Dans des propos accordés à CyclismActu , Bardet s’est d’ailleurs confié sur cette grande décision.

« Une décision qui a mûri au fil des années »