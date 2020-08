Cyclisme

Cyclisme : La prédiction de Nairo Quintana sur le prochain Tour de France !

Publié le 6 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 6 août 2020 à 19h38

Engagé ce jeudi dans le Mont Ventoux Dénivelé Challenges, Nairo Quintana a évoqué le prochain Tour de France. Le Colombien s’attend à une boucle serrée et n’est pas en mesure de désigner un favori.

Nairo Quintana poursuit sa préparation pour le Tour de France qui aura lieu cette année à des dates inhabituelles (du 29 août au 20 septembre). Le Colombien disputait ce jeudi le Mont Ventoux Dénivelé Challenges. Le coureur de l’équipe Arkea-Samsic espérait retrouver des sensations quelques semaines après avoir été percuté par une voiture. Nairo Quintana a pris la huitième place à près de deux minutes du vainqueur, le Russe Aleksandr Vlasov

« Il pourrait y avoir beaucoup de surprises »