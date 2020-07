Cyclisme

Cyclisme : Quintana annonce la couleur pour le prochain Tour de France

Publié le 31 juillet 2020 à 12h35 par D.M.

Nairo Quintana s’alignera sur le Tour de France cette année avec l’objectif d’atteindre la plus haute marche du podium. Toutefois, le Colombien devra venir à bout de l’équipe Ineos qui compte dans ses rangs Egan Bernal, Geraint Thomas et Christopher Froome.

Toujours placé, mais jamais gagnant. Nairo Quintana est monté à de nombreuses reprises sur le podium du Tour de France sans pour autant atteindre la plus haute marche. Le grimpeur colombien a terminé deuxième en 2013 et 2015, et troisième en 2016. Nairo Quintana espère cette année porter le maillot jaune jusqu’au bout. D’autant plus que le parcours, très montagneux, devrait lui convenir. A condition que le coureur de l’équipe Arkéa-Samsic ait retrouvé la pleine possession de ses moyens, lui qui a été renversé au début du mois de juillet par une voiture et qui souffre du genou. Interrogé sur ses chances lors du prochain Tour de France, Nairo Quintana a indiqué qu’il faudra se méfier des autres participants et notamment des membres de l’équipe Ineos.

« Ineos sera l’équipe à battre »