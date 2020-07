Cyclisme

Cyclisme : Le clan Bernal annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 26 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Entraîneur d’Egan Bernal, Xabi Artexte a donné des nouvelles du coureur colombien. Le vainqueur du dernier Tour de France peaufine sa préparation afin d’être à 100% au départ de la Grande Boucle.

Le 28 juillet 2019, Egan Bernal sa faisait un nom. Le Colombien, âgé alors de 22 ans, remportait son premier Tour de France en devançant notamment son coéquipier chez Ineos et ancien vainqueur de la Grande Boucle, Geraint Thomas. Egan Bernal espère de nouveau monter sur la plus haute marche du podium sur les Champs-Elysées le 20 septembre prochain, date de la dernière étape du Tour de France 2020 reporté en raison de la crise sanitaire.

« L'objectif est d'arriver au Tour de France à 100% »