Cyclisme

Cyclisme : Le patron du Tour de France annonce la couleur pour la prochaine édition !

Publié le 19 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Christian Prudhomme a évoqué le prochain Tour de France qui se déroulera en septembre prochain. Le patron de la course a appelé le public à respecter les gestes barrières lors des étapes.

Ce dimanche 19 juillet devait se dérouler la dernière étape du Tour de France 2020 avec une arrivée sur l’avenue des Champs-Elysées. Mais la crise sanitaire a bousculé le calendrier. Après des semaines de réflexion, les organisateurs de la Grande Boucle ont finalement annoncé que la course cycliste aura lieu du 29 août au 20 septembre. Un Tour de France organisé dans un contexte sanitaire compliqué. Ainsi, Christian Prudhomme, patron de la course, a appelé le public à respecter les gestes barrières durant les étapes.

« Il faudra que chacun s'adapte »