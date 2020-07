Cyclisme

Cyclisme : Quand Froome est comparé… à Messi !

Publié le 18 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

À la suite de l’officialisation du transfert de Christopher Froome vers la nouvelle équipe Israel Start-Up Nation, le copropriétaire de l’équipe, Sylvan Adams, n’a pas hésité à annoncer de grands objectifs pour sa future tête de gondole de son projet.

Annoncé ces dernières semaines, Christopher Froome a quitté Ineos pour rejoindre la nouvelle équipe du peloton : Israël Start-Up Nation. À la clé, le coureur anglais va recevoir un contrat de 5 M€ par an. Concernant ce nouveau projet. Christopher Froome en sera la tête d’affiche avec un rôle de leadership là où il ne l’avait plus chez Ineos avec Geraint Thomas et Egan Bernal. Un statut de leadership qui ravit son futur propriétaire, Sylvan Adams qui a annoncé de grandes ambitions pour Froome et son équipe dans un entretien accordé à Vélo News …

« C’est comme si nous avions signé Messi »