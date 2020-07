Cyclisme

Cyclisme : Ineos a pris une décision fracassante pour l’avenir de Froome !

Publié le 9 juillet 2020 à 12h35 par D.M. mis à jour le 9 juillet 2020 à 12h37

Ineos a annoncé ce jeudi le départ de Christopher Froome à la fin de la saison qui rejoindra Israël Start-Up Nation. Patron de l’équipe, Dave Brailsford a tenté de justifier ce choix.

L’avenir de Christopher Froome a fait l’objet de nombreuses spéculations ces dernières semaines. Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique aurait eu du mal à partager le leadership avec Geraint Thomas (vainqueur de la Grande Boucle en 2018) et Egan Bernal (lauréat en 2019). Ainsi, le futur de Christopher Froome au sein de l’équipe Ineos a longtemps été incertain. Mais ce jeudi, Ineos a confirmé le départ de Christopher Froome à la fin de la saison après dix ans de bons et loyaux services. Dans la foulée, Israël Start-Up Nation a annoncé l'arrivée du coureur de 35 ans.

« Je crois que c'est la bonne décision pour l'équipe et pour Chris »