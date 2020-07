Cyclisme

Cyclisme : Les vérités de Bernal sur sa relation avec Froome !

Publié le 5 juillet 2020 à 21h35 par T.M.

Alors que Chris Froome aurait notamment du mal à partager l’affiche avec Egan Bernal chez INEOS, le Colombien a fait le point sur sa relation avec son coéquipier.

Entre INEOS et Chris Froome, le divorce pourrait prochainement être prononcé. En effet, le Britannique aurait du mal à gérer la concurrence avec Egan Bernal et Geraint Thomas, considérés comme l’égal du Britannique. C’est d’ailleurs suite à de récents propos du dernier vainqueur du Tour de France que ce malaise aurait éclaté. Ainsi, le torchon brulerait du côté d’INEOS. Une situation qui ne manque pas de faire réagir dans le peloton. Et à l’occasion d’un entretien accordé à El Tiempo , Bernal a fait le point sur sa relation avec Froome suite à sa sortie remarquée.

« Il n'a jamais été contrarié par ce que j'ai dit »