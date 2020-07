Cyclisme

Cyclisme : Froome, Thomas… Bernal évoque le rôle de leader chez INEOS !

Publié le 6 juillet 2020 à 12h35 par T.M.

Du côté de chez INEOS, l’un des débats actuellement est de savoir qui est le leader entre Egan Bernal, Chris Froome et Geraint Thomas. Un sujet évoqué par le Colombien.

Avec Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal, INEOS peut se vanter d’avoir les 3 derniers vainqueurs du Tour de France. Une chance qui peut également causer certains maux de tête. En effet, il faut gérer les égos et trouver la solution en ce qui concerne le leadership au sein de l’équipe. Chez INEOS, on semble vouloir miser sur l’égalité entre ces 3 champions, ce qui ne passerait pas forcément auprès de Froome. Un malaise qui pourrait notamment être à l’origine de son prochain départ. En attendant, à l’approche du Tour de France, la question est de savoir qui sera le numéro 1 pour ce rendez-vous. A ce sujet, Bernal a mis les choses au point.

« Personne ne peut affirmer qu’il est le leader »