Cyclisme : Le départ de Chris Froome n’était «qu’une question de temps» !

Publié le 12 juillet 2020 à 13h35 par T.M.

Ancien directeur sportif de Chris Froome chez Sky, Sean Yates n’a pas vraiment été surpris par l’annonce du départ du Britannique.

Ces dernières semaines, l’avenir de Chris Froome était au coeur de toutes les rumeurs dans le peloton. N’arrivant pas à partager l’affiche avec Egan Bernal et Geraint Thomas chez INEOS, le Britannique a finalement fait le choix de partir. Ces derniers jours, ce tremblement de terre a ainsi été officialisé et la saison prochaine, Froome portera les couleurs de l’équipe Israël Start-Up Nation. Forcément, tout le monde ne parle que ça et dans des propos rapportés par CyclismActu , Sean Yates, ancien directeur sportif du Kenyan blanc, a livré son avis sur ce départ pas vraiment surprise à ses yeux.

« La position de Froome serait devenue de plus en plus précaire »