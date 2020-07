Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ineos fait une grande annonce pour Froome !

Publié le 11 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Malgré le départ de Christopher Froome en fin d’année pour Israël Start-Up Nation, les plans d’Ineos pour le Tour de France ne changent pas. C’est ce que le directeur sportif de la formation anglaise a révélé aujourd’hui.

C’est une page qui se tourne pour Ineos. Avec le départ de Christopher Froome vers Israël Start-Up Nation, la formation anglaise perd son quadruple vainqueur du Tour de France. Un départ qui a été officialisé cette semaine par les deux équipes. En attendant, la saison n’est pas finie pour Christopher Froome et ses coéquipiers avec l'objectif numéro 1 : gagner la Grande Boucle. Le dernier Tour de France pour le coureur anglais avec la formation Ineos qui fait émettre forcément certaines questions sur la gestion du leadership avec Egan Bernal et Geraint Thomas et Christopher Froome. Interrogé sur la gestion du cas Froome, Servais Knaven, directeur sportif de l'équipe Ineos, a dissipé les quelques doutes concernant le quadruple vainqueur de la Grande Boucle et dévoilé ses hautes ambitions pour l'anglais...

« Si Chris est le meilleur, il gagnera »