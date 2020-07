Cyclisme

Cyclisme : Les vérités du patron du Tour de France sur la prochaine édition

Publié le 7 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme est revenu sur le report de la Grande Boucle et n’exclut pas quelques aménagements cette année.

Ce 7 juillet devait se dérouler la 10 ème étape du Tour de France entre l’île de Ré et l’île d’Oléron. Mais la crise sanitaire a contraint les organisateurs de la Grande Boucle à reporter la course cycliste. Finalement le Tour de France aura bien lieu cette année, mais se tiendra du 29 août au 20 septembre. Directeur de la course, Christian Prudhomme est revenu sur ce report et a évoqué quelques modifications pour assurer la sécurité des coureurs.

« Ce ne sera assurément pas la bonne année pour demander un autographe »