Cyclisme

Cyclisme : Christian Prudhomme s’enflamme pour le départ de Chris Froome !

Publié le 11 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Suite à l’annonce de Chris Froome de quitter Ineos pour rejoindre Israël Start-Up Nation, Christian Prudhomme a été interrogé sur la décision du coureur anglais. Un choix qu'il juge emballant pour le Tour de France.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome s'apprête à quitter, à la fin de la saison, Ineos pour rejoindre la nouvelle équipe Israël Start-Up Nation. Un choix en lien avec la montée en puissance d’Egan Bernal et de Geraint Thomas au sein de l’écurie Ineos. Une officialisation a eu lieu jeudi par les deux équipes pour acter ce gros transfert au sein du cyclisme. Il s’agit là d’un énorme coup pour Israël Start-Up Nation qui va changer de dimension au sein du peloton l'année prochaine. Interrogé par Cyclism’Actu, le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, s’est exprimé sur ce transfert et ses conséquences sur la Grande Boucle...

« Ça met un piment supplémentaire »