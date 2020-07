Cyclisme

Cyclisme : La nouvelle équipe de Froome s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 9 juillet 2020 à 19h35 par T.M.

C’est donc officiel, Chris Froome évoluera à partir de la saison prochaine avec l’écurie Israël Start-Up Nation. Un gros coup dont on se réjouit au sein de la future formation du Britannique.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Chris Froome était plus incertain que jamais. En effet, ayant du mal à gérer la cohabitation chez INEOS avec Geraint Thomas et Egan Bernal, le Britannique était annoncé sur le départ. Un départ qui s’est finalement concrétisé ce jeudi. En effet, INEOS a officialisé cette nouvelle et quelques minutes plus tard, c’est Israël Start-Up Nation qui a annoncé l’arrivée de Froome à compter de la saison prochaine. Un énorme coup pour cette équipe qui va donc prendre une nouvelle ampleur au sein du peloton.

« Nous espérons écrire l'histoire ensemble »