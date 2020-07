Cyclisme

Tour de France : Quintana affiche ses ambitions pour le Tour de France

Publié le 18 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2020 à 14h36

Blessé il y a deux semaines à la suite d’un accident, Nairo Quintana a tenu à être rassurant concernant son état de santé tout en dévoilant ses grandes ambitions pour le Tour de France.

À la suite d’un accident au cours d’un entraînement, la participation de Nairo Quintana au Tour de France 2020 avait été remise en cause avant d'être démentie au vue de l’état du Colombien. Passé ce malheureux épisode, le coureur de l'équipe Arkéa-Samsi a pu reprendre le chemin de l'entraînement comme il le confiait récemment : «Je vais bien. Heureusement, je récupère bien, même mieux que ce que les médecins et experts avaient prévu. Je souffre toujours mais on avance bien pour que je me réadapte » . Des propos rassurants qui annoncent peut-être le meilleur pour le coureur colombien au Tour de France. Le coureur de l’équipe Arkéa-Samsi a de nouveau dévoilé ses grandes ambitions avec sa nouvelle équipe concernant l'édition 2020 de la Grande Boucle

« Nous sommes très bien préparés »