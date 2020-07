Cyclisme

Cyclisme : Ineos se montre pessimiste sur une victoire de Froome au Tour de France...

Publié le 24 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Annoncé comme un des favoris pour le Tour de France 2020, Christopher Froome est attendu au tournant. Toutefois, le directeur technique d’Ineos émet de grands doutes sur ses chances de victoire.

Pour sa dernière participation au Tour de France avec Ineos, Christopher Froome sera particulièrement observé. Cela s’explique par son départ de la formation britannique vers la nouvelle équipe Israël Start-Up Nation. Un changement de formation qui interroge sur les plans d’Ineos à l’égard de Christopher Froome qui ne sera sans doute pas leader à cause de l’émergence d’Egan Bernal et de Geraint Thomas. De plus, au-delà du facteur tactique, le facteur forme sera déterminant dans le rôle que Christopher Froome va jouer cette année au Tour de France. Même si Geraint Thomas se montrait positif sur ce point : « Chris a faim et a fait un excellent travail pour se trouver dans la condition qu'il tienne actuellement.» , la tendance serait tout autre au sein d’Ineos comme l’a affirmé son directeur technique Carsten Jeppesen…

« Pas là pour avoir une chance de remporter le Tour de France »